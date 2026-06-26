Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 26 de Junho
• Isabel Figueiredo
Em qualquer dimensão da vida em sociedade, há uma regra essencial: não vale tudo
Bom dia. Em qualquer dimensão da vida em sociedade, há uma regra essencial: não vale tudo. Só que o cumprimento desta regra, tem implícita uma consciência de valores, uma noção do que deve ser o bem comum, que não é algo espontâneo, nem intrínseco. Precisa de ser descoberto, de ser partilhado e aprendido. Também por esta razão, sempre ouvimos dizer que é em casa que tudo começa, isto é, o papel da família é fundamental na construção da sociedade.
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