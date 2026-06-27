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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 27 de Junho

Isabel Figueiredo


Os exames fazem parte destes finais de ano lectivo. Os alunos sentem a pressão de prestar contas, os pais, as preocupações naturais e os professores também fazem parte deste tempo de pressões e preocupações.

Bom dia, 27 de Junho

Bom dia. Os exames fazem parte destes finais de ano lectivo. Os alunos sentem a pressão de prestar contas, os pais, as preocupações naturais e os professores também fazem parte deste tempo de pressões e preocupações. Para muitos, está em causa a entrada neste ou naquele curso, para outros a passagem de ano, significa que se cumpriu um ano de trabalho. Em qualquer caso, a calma e a esperança precisam de vencer os nervosismos e os desânimos. Confiar é a palavra certa.

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