Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 27 de Junho
• Isabel Figueiredo
Os exames fazem parte destes finais de ano lectivo. Os alunos sentem a pressão de prestar contas, os pais, as preocupações naturais e os professores também fazem parte deste tempo de pressões e preocupações.
Bom dia. Os exames fazem parte destes finais de ano lectivo. Os alunos sentem a pressão de prestar contas, os pais, as preocupações naturais e os professores também fazem parte deste tempo de pressões e preocupações. Para muitos, está em causa a entrada neste ou naquele curso, para outros a passagem de ano, significa que se cumpriu um ano de trabalho. Em qualquer caso, a calma e a esperança precisam de vencer os nervosismos e os desânimos. Confiar é a palavra certa.
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