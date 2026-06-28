Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 28 de Junho
• Isabel Figueiredo
Quando não se consegue alcançar a paz pelo diálogo, o resultado é sempre mau. Porque aquilo a que assistimos, é o reforço do armamento e endurecer de posições e agressões
Bom dia. Quando não se consegue alcançar a paz pelo diálogo, o resultado é sempre mau. Porque aquilo a que assistimos, é o reforço do armamento e endurecer de posições e agressões. Sendo certo que as vitimas permanecem as mesmas: os mais frágeis, os mais pobres, as crianças e as mulheres. Custa aceitar que esta realidade pareça inultrapassável, quando todos sabemos como a humanidade é capaz de tantos avanços científicos, de tantas conquistas, de tantas coisas boas e belas que conhecemos. Rezar pela Paz, será sempre necessário.
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