A+ / A-

Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 28 de Junho

Isabel Figueiredo


Quando não se consegue alcançar a paz pelo diálogo, o resultado é sempre mau. Porque aquilo a que assistimos, é o reforço do armamento e endurecer de posições e agressões

Bom dia, 28 de Junho

Bom dia. Quando não se consegue alcançar a paz pelo diálogo, o resultado é sempre mau. Porque aquilo a que assistimos, é o reforço do armamento e endurecer de posições e agressões. Sendo certo que as vitimas permanecem as mesmas: os mais frágeis, os mais pobres, as crianças e as mulheres. Custa aceitar que esta realidade pareça inultrapassável, quando todos sabemos como a humanidade é capaz de tantos avanços científicos, de tantas conquistas, de tantas coisas boas e belas que conhecemos. Rezar pela Paz, será sempre necessário.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Edições AnterioresBom Dia

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.