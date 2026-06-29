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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 29 de Junho

Isabel Figueiredo


O mês de junho é um mês de grandes Santos… Hoje, a Igreja celebra de forma solene as vidas de dois grandes homens: São Pedro e São Paulo

Bom dia, 29 de Junho

Bom dia. O mês de junho é um mês de grandes Santos… Hoje, a Igreja celebra de forma solene as vidas de dois grandes homens: São Pedro e São Paulo, Apóstolos. Pedro, foi aquele a quem Jesus entregou a condução da vida das primeiras comunidades de cristãos. Paulo, foi o Apóstolo dos gentios, aqueles que eram chamados de pagãos. Ambos morreram mártires, no tempo do imperador Nero. Pedro e Paulo, dois homens, cujas vidas merecem ser conhecidas e veneradas.

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