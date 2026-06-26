Resumo de 26 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
As Aventuras dos 5 mais nostálgicas dos últimos tempos; a analise de Joana Marques ao Air Invictus; no Buraca Radio Show ofereceram-se cadeiras de plástico para ver o Rock In Rio, mas da parte de fora e, no Hoje há Cozido, a Inês abriu guerra à pouca criatividade de quem faz saladas.
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