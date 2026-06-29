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A Essência

No norte mais a norte de Portugal

Revista de Vinhos, Célia Lourenço


Gastronomia, Vinho e Cultura para quem gosta de apreciar o melhor que se produz em Portugal.

No norte mais a norte de Portugal

Nesta edição, começamos no norte mais a norte de Portugal, em Monção e Melgaço, para conhecer o projeto Terrunho d’Alma que vai além do Alvarinho e aposta também nas castas tintas da região.

Seguimos até à cidade do Porto e paramos no restaurante Pedro Lemos, com uma estrela Michelin para entrar na sua nova morada.
No final, deixamos-lhe ainda as habituais sugestões para a sua garrafeira. Fique para o que é realmente essencial!

"A Essência" é um programa onde se fala de vinho, gastronomia e cultura. Aqui, vai descobrir histórias contadas na primeira pessoa, em conversas com produtores, enólogos, chefes, sommeliers, escritores, artistas e pensadores de várias áreas e explorar e comunicar o que de melhor se faz em Portugal.

Um programa com produção da Revista de Vinhos em parceria com a Renascença.

Para ouvir às segundas-feiras, às 22h45.

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