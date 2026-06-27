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27 junho no Rock in Rio Lisboa

Foi assim o "Dia das Lendas" no Rock in Rio Lisboa. Falámos com algumas delas

Marina Duarte, produtora


O segundo fim-de-semana de Rock in Rio Lisboa começou com o apelidado "Dia das Lendas". Tanto a nível nacional como internacional os nomes impunham respeito e não dececionaram. Rod Stewart, Cyndi Lauper, Shaggy, 4 Non Blondes, Xutos & Pontapés, GNR, UHF, Jafumega e muitos, muitos outros apresentaram-se em palco para mais um dia de muita música e espetáculo.

A Renascença, como rádio oficial, falou com vários dos artistas que passaram pela 11ª edição do Rock in Rio Lisboa.

Os GNR confessaram as "dores de crescimento" que se acumulam ao fim de 45 anos de rock em português.

GNR no Rock in Rio 2026. "É importante, ao fim de 45 anos, estar presente nos grandes palcos."
GNR no Rock in Rio 2026. "É importante, ao fim de 45 anos, estar presente nos grandes palcos."

Atuaram em todas as edições do Rock in Rio Lisboa e em 2026 não podiam faltar. Este ano, os Xutos & Pontapés tiveram a responsabilidade acrescida de serem os curadores do Palco Music Valley neste terceiro dia de festival.

"Sempre especial": Mais um ano de Xutos e Pontapés no Rock in Rio Lisboa
"Sempre especial": Mais um ano de Xutos e Pontapés no Rock in Rio Lisboa

Como os próprios disseram em entrevista à Renascença, os UHF são uma banda que atravessa gerações e cujos discos passam de pais para filhos. A Sandra Torres falou com a banda nos bastidores, momentos antes do concerto.

UHF: "A modernidade constrói-se todos os dias"
UHF: "A modernidade constrói-se todos os dias"

Syro foi um dos artistas que passou pelo estúdio da Renascença e revelou um pouco do que estava guardado para o Palco Super Bock. Das surpresas preparadas, o cantor desvendou que estava prometida uma homenagem a Phil Collins...

Syro no Rock in Rio: "A música portuguesa está de ótima saúde e recomenda-se".
Syro no Rock in Rio: "A música portuguesa está de ótima saúde e recomenda-se".

Depois de cantarem êxitos como "Latin'America", "Kasbah", "Nó Cego", "Ribeira" ou "La Dolce Vita", Luís Portugal e José Nogueira dos Jafumega, partilharam com a Renascença que não se consideram lendas do rock e que preferem valorizar os sonhos, a persistência, o trabalho e... "vinho de qualidade".

Jafumega. "É uma surpresa ver que há tanta gente a gostar de nos ver"
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