27 junho no Rock in Rio Lisboa
Foi assim o "Dia das Lendas" no Rock in Rio Lisboa. Veja aqui.
O segundo fim-de-semana de Rock in Rio Lisboa começou com o apelidado "Dia das Lendas". Tanto a nível nacional como internacional os nomes impunham respeito e não dececionaram. Rod Stewart, Cyndi Lauper, Shaggy, 4 Non Blondes, Xutos & Pontapés, GNR, UHF, Jafumega e muitos, muitos outros apresentaram-se em palco para mais um dia de muita música e espetáculo.
Os GNR confessaram as "dores de crescimento" que se acumulam ao fim de 45 anos de rock em português.
Atuaram em todas as edições do Rock in Rio Lisboa e em 2026 não podiam faltar. Este ano, os Xutos & Pontapés tiveram a responsabilidade acrescida de serem os curadores do Palco Music Valley neste terceiro dia de festival.
Como os próprios disseram em entrevista à Renascença, os UHF são uma banda que atravessa gerações e cujos discos passam de pais para filhos. A Sandra Torres falou com a banda nos bastidores, momentos antes do concerto.
Syro foi um dos artistas que passou pelo estúdio da Renascença e revelou um pouco do que estava guardado para o Palco Super Bock. Das surpresas preparadas, o cantor desvendou que estava prometida uma homenagem a Phil Collins...
Depois de cantarem êxitos como "Latin'America", "Kasbah", "Nó Cego", "Ribeira" ou "La Dolce Vita", Luís Portugal e José Nogueira dos Jafumega, partilharam com a Renascença que não se consideram lendas do rock e que preferem valorizar os sonhos, a persistência, o trabalho e... "vinho de qualidade".