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Rock in Rio Lisboa 2026

Quer ver as fotos do terceiro dia de Rock in Rio Lisboa? É aqui.

Marina Duarte, produtora Marina Duarte, produtora


Não é um álbum de casamento, nem as fotos da viagem a Punta Cana do colega de trabalho. São as fotos do terceiro dia de Rock in Rio Lisboa.

Para quem esteve presente sabe sempre bem recordar, para quem não conseguiu marcar presença no terceiro dia da 11ª edição do Rock in Rio Lisboa ficam as fotos para saborear alguns dos melhores momentos. Pedimos desculpa se der aquele FOMO (Fear Of Missing Out).

Rod Stewart Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Rod Stewart Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Rod Stewart Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Rod Stewart Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Rod Stewart Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Rod Stewart Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Rod Stewart Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Rod Stewart Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR

As Três da Manhã no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
As Três da Manhã no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
As Três da Manhã no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
As Três da Manhã no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Daniel Leitão e Inês Nogueira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Daniel Leitão e Inês Nogueira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Daniel Leitão e Inês Nogueira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Daniel Leitão e Inês Nogueira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Sónia Santos Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Sónia Santos Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Paulino Coelho Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Paulino Coelho Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
José Coimbra Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
José Coimbra Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR

Cyndi Lauper Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Cyndi Lauper Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Cyndi Lauper Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Cyndi Lauper Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Cyndi Lauper Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Cyndi Lauper Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Cyndi Lauper Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Cyndi Lauper Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR

Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Joss Stone Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR

GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
GNR Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR

Shaggy Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Shaggy Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Shaggy Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Shaggy Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Público no Rock in Rio Lisboa 2026 27 de junho Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Público no Rock in Rio Lisboa 2026 27 de junho Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Público dia 27 junho Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Público dia 27 junho Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Publico 27 de junho Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Publico 27 de junho Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
The Wailers no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
The Wailers no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
The Wailers Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR

Linda Perry, 4 Non Blondes Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Linda Perry, 4 Non Blondes Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Linda Perry, 4 Non Blondes Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Linda Perry, 4 Non Blondes Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Linda Perry, 4 Non Blondes Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Linda Perry, 4 Non Blondes Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Linda Perry, 4 Non Blondes Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Linda Perry, 4 Non Blondes Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Linda Perry, 4 Non Blondes Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Linda Perry, 4 Non Blondes Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR

UHF Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
UHF Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
UHF Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
UHF Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
UHF Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
UHF Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão e Rita Gazzo/RR
Jafumega Rock in Rio 2026 Foto: Duarte Tomás/Rock in Rio
Jafumega Rock in Rio 2026 Foto: Duarte Tomás/Rock in Rio

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