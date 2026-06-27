Rock in Rio Lisboa 2026
Quer ver as fotos do terceiro dia de Rock in Rio Lisboa? É aqui.
• Marina Duarte, produtora Marina Duarte, produtora
Não é um álbum de casamento, nem as fotos da viagem a Punta Cana do colega de trabalho. São as fotos do terceiro dia de Rock in Rio Lisboa.
Para quem esteve presente sabe sempre bem recordar, para quem não conseguiu marcar presença no terceiro dia da 11ª edição do Rock in Rio Lisboa ficam as fotos para saborear alguns dos melhores momentos. Pedimos desculpa se der aquele FOMO (Fear Of Missing Out).
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