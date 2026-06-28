O último dia de Rock in Rio estava reservado para os "filhos" das "Lendas"

O Palco Mundo recebeu Matuê, Rema, Central Cee e 21 Savage, num alinhamento que junta várias geografias e linguagens da música atual: o trap brasileiro, o afrobeats nigeriano, o rap britânico e o hip hop norte-americano. Era o dia mais jovem, global e ligado às novas linguagens desta edição, pensado para um público que ouve e vive a música entre palcos, playlists, trends, as redes sociais e os grandes fenómenos virais. A Renascença é rádio oficial do maior festival de música do mundo e deu-lhe conta de tudo em emissões sempre em direto do Parque Papa Francisco.

Rema no Palco Mundo Rema a atuar no Palco Mundo Matuê a atuar no Palco Mundo

Mas o último dia do festival não se faz apenas no palco principal. No Music Valley, Irina Barros, Carlão, Filipe Ret e DENNIS prometiam transformar a Cidade do Rock numa grande festa a céu aberto, cruzando pop, rap, funk, eletrónica e novas sonoridades lusófonas. E assim foi. Em entrevista à Renascença, Carlão revelou em primeira mão a super convidada que subiu com ele ao palco: Carolina Deslandes.



Carlão revela ao Paulino Coelho como vai ser o concerto no Music Valley Carlão a atuar no Music Valley Carolina Deslandes no Music Valley Carlão e Carolina Deslandes no Music Valley Inês Nogueira entrevista Irina Barros Irina Barros a atuar no Palco Super Bock

A juntar à música, foi possível assistir ao espetáculo aéreo The Flight, uma das grandes novidades desta edição, que volta a transformar o céu de Lisboa num palco cheio de aviões a fazer coreografias de cortar a respiração, fumo colorido, pirotecnia e sempre o Tejo como cenário.

Já no Palco Super Bock, Karetus, Valete, Lola Índigo e CeeLo Green completavam um cartaz feito de ritmo, dança e muita energia. A Renascença falou com os Karetus:

Estreia dos Karetus no Rock in Rio Lisboa 2026

CeeLo Green é uma daquelas vozes que atravessam géneros e gerações. Antes de conquistar o mundo a solo com “Forget You”, já tinha marcado a história do hip hop com os Goodie Mob para depois chegar ao grande público com os Gnarls Barkley, dupla responsável por “Crazy”, um dos maiores fenómenos musicais dos anos 2000. No Palco Super Bock, CeeLo Green trouxe ao último dia do Rock in Rio Lisboa uma mistura de soul, funk, pop e hip hop, com músicas que muitos conseguem reconhecer logo aos primeiros segundos. A Renascença conversou com o artista.

CeeLo Green toca no palco Super Bock no último dia do Rock In Rio Lisboa 2026

A equipa Renascença reuniu-se como sempre para uma grande emissão de despedida… Ou melhor, de "até já", uma vez que as datas da próxima edição do Rock in Rio Lisboa já são conhecidas e a Renascença volta a ser Rádio oficial do Festival.

Dina Isabel e Óscar Daniel, Inês Nogueira, Paulino Coelho, Manuel Cabral e Sónia Santos estiveram consigo na última emissão de 2026 em direto da Cidade do Rock.

Óscar Daniel e Dina Isabel The Boys of The Bands - Gato, Melão e Kapinha - visitaram o estúdio da Renascença e conversaram com a Dina Isabel antes de atuar no BacanaPlay Digital Stage Paulino Coelho em direto da Cidade do Rock Inês Nogueira a entrevistar os Karetus

No último dia do Rock in Rio Lisboa 2026, a Cidade do Rock fez questão de fechar as portas com a alegria e a energia das novas tendências, num dia urbano e festivo. Depois dos grandes clássicos e da força do rock, foi a vez das batidas, dos hits virais, das coreografias e das novas gerações tomarem conta do Parque Tejo.



O Rock in Rio Lisboa fecha a edição de 2026 com balanço positivo e já com regresso marcado para 2028. Ao longo dos quatro dias, o festival levou 330 mil pessoas, de 127 países, ao Parque Tejo. A próxima edição volta a realizar-se em dois fins de semana, nos dias 17 e 18 e 24 e 25 de junho de 2028. Entre os objetivos para o futuro está o reforço do público estrangeiro e a melhoria da mobilidade, com uma ligação fluvial especial em estudo. Quanto aos bilhetes, Roberta Medina admite pequenos ajustes nos preços, mas sem aumentos significativos face aos 89 euros praticados este ano. Saiba mais aqui.