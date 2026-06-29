Ep518 - Verdes Anos
• José da Câmara
Nasceu em Coimbra, numa família de instrumentistas. O pai ensinou-o a dominar a guitarra portuguesa e a tirar dela, sons com um novo significado. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores nomes da guitarra portuguesa. Verdes Anos sempre será o tema que nos traz à memória Carlos Paredes.
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