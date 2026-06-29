Carla Rocha Entrevista
O Poeta da Cidade: a poesia ainda tem muito para dizer
• Ana Marta Domingues (Produção)
Pedro Freitas, conhecido como Poeta da Cidade, esteve à conversa com Carla Rocha sobre o percurso, a força da palavra dita e o sucesso do livro "Ela, Metafisicamente doutro Mundo".
O Poeta da Cidade foi o convidado de Carla Rocha numa conversa sobre poesia, redes sociais, palcos e livros. Falou sobre o início do seu percurso, a descoberta da poesia ainda jovem e a forma como transformou e tem levado a palavra dita a milhares de pessoas.
Ao longo da entrevista, houve também espaço para ouvir poesia em voz alta. Uma conversa com poemas, amor, as cidades e sobre a capacidade de a poesia continuar a encontrar lugar num mundo supostamente sem tempo.
Antes da entrevista, numa breve apresentação, ainda o ouvimos ler um poema do seu livro:
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