Resumo de 30 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
O André Maia traz a história mais comovente do Mundial, os professores dão em loucos com o novo processo de correção de exames e o Eduardo Madeira joga uma sessão caótica de A Última a Saber, com a Ana e a Joana.
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