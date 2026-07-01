Ep519 - A Paixão Pela Guitarra
• José da Câmara
Nasceu no Alentejo, aprendeu a tocar ainda criança e não descansou enquanto não veio para Lisboa, tocar nas melhores casas de fado da capital. Carlos Gonçalves fez história enquanto intérprete da guitarra portuguesa e é sobre ele este episódio de Fadistices.
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