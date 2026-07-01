Resumo de 01 de Julho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
Em emissão especial dedicada à Madeira, a Ana e Joana tentam sobreviver ao ``Ainda Bem Que Me Dá Essa Resposta - Especial Madeira´´ o Olivier traz histórias do próximo adversário de Portugal e Madalena Abecasis brilha no Desculpa Mas Vais Ter de Perguntar
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