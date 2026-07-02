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#99 O Walkman do Diogo (com Diogo Casinha)

Paulo Soares


Todas as semanas um artista, uma banda, uma música ou um album (do final dos anos 80 ao início dos anos 2000)

Walkman #99 o Walkman do Diogo (com Diogo Casinha)

O sonorizador disto tudo também teve um Walkman e uma juventude cheia de punk rock! De Green Day a Sex Pistol até Manu Chao - há de tudo um pouco neste episódio especial do Meu Walkman.

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