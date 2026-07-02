#99 O Walkman do Diogo (com Diogo Casinha)
• Paulo Soares
Todas as semanas um artista, uma banda, uma música ou um album (do final dos anos 80 ao início dos anos 2000)
O sonorizador disto tudo também teve um Walkman e uma juventude cheia de punk rock! De Green Day a Sex Pistol até Manu Chao - há de tudo um pouco neste episódio especial do Meu Walkman.
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