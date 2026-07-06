“O Convite”: um jantar, dois casais e uma proposta capaz de virar tudo do avesso

Realizado por Olivia Wilde, que também integra o elenco, “O Convite” parte de um simples jantar e uma conversa que vai longe demais para construir uma comédia irresistível, provocadora e desconfortável. O argumento é assinado por Rashida Jones e Will McCormack, a partir do filme espanhol “The People Upstairs”, de Cesc Gay. Depois da passagem pelo Festival de Sundance, chega agora às salas portuguesas.

O filme acompanha Joe e Angela, um casal cujo casamento está por um fio. Numa tentativa de quebrar a tensão, convidam para jantar os vizinhos do andar de cima, tão enigmáticos e desconcertantes quanto seguros de si. O que começa como uma noite civilizada rapidamente descarrila, quando os convidados fazem uma sugestão que deixa as duas relações expostas, postas à prova e até em risco.

Um jantar entre vizinhos, uma noite tranquila, dois casais à volta da mesa. Certos convites podem parecer inofensivos... Mas, em “O Convite”, basta uma proposta inesperada para transformar um serão aparentemente normal numa comédia que vai pôr tudo em causa: casamentos, paixão, desejo, rotinas e tudo o que muitas vezes fica por dizer entre um casal, entre quatro paredes.

À frente do elenco está Seth Rogen, um dos nomes mais conhecidos da comédia norte-americana, famoso por filmes como “Knocked Up” (“Um Azar do Caraças”), “Pineapple Express” (“Alta Pedrada”), “Steve Jobs” e “The Fabelmans”. Em “O Convite” interpreta Joe, um homem preso a uma relação desgastada e a uma noite que o obriga a olhar para o seu casamento de frente.

Ao seu lado está Olivia Wilde, no papel de Angela, a mulher. A atriz e realizadora afirmou-se atrás das câmaras com “Booksmart” (“Booksmart: Inteligentes e Rebeldes”), vencedor do Independent Spirit Award para Melhor Primeira Longa-Metragem, voltou a realizar “Don’t Worry Darling” (“Não Te Preocupes, Querida”). E agora, em “O Convite”, assume o duplo desafio de dirigir e representar, conduzindo uma história em que o humor surge tanto das palavras como dos silêncios.

O casal de vizinhos é interpretado por dois nomes de peso na sétima arte: Penélope Cruz, vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária por “Vicky Cristina Barcelona”, e nomeada também por filmes como “Volver” (“Voltar”), “Nine” e “Parallel Mothers” (“Mães Paralelas”), que dá vida a Pina, uma mulher desinibida e difícil de ignorar. Já Edward Norton, nomeado para os Óscares por interpretações em filmes como “Primal Fear” (“A Raiz do Medo”), “American History X” (“A Outra História Americana”) ou “Birdman”, interpreta Hawk, o vizinho que parece ter respostas para tudo mas que acaba por levantar ainda mais questões.

Com quatro atores de renome e um jantar que se transforma num pequeno campo de batalha, “O Convite” promete uma sessão de bom cinema, a fazer-nos rir, com uma comédia sobre relações e convenções sociais.

A Renascença é rádio oficial de “O Convite”, apoia as antestreias e acompanha a estreia do filme em Portugal.

As antestreias decorrem a 8 de julho, às 21h30, em Lisboa, no Cinema UCI El Corte Inglés, e no Porto, no Cinema UCI Arrábida Shopping.

Fique atento à emissão da sua rádio para ganhar convites.

“O Convite” estreia no cinema a 9 de julho.