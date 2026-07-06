Ep521 - Instrumentista e Compositor
• José da Câmara
Nasceu no Porto e começou por ser eletricista de profissão. Mas, a guitarra falou mais alto e José Fontes Rocha acabou por colocar em primeiro lugar a música. Foi instrumentista de eleição e autor de fados famosos. É sobre ele mais este este episódio de Fadistices.
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