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Ep521 - Instrumentista e Compositor

José da Câmara


Nasceu no Porto e começou por ser eletricista de profissão. Mas, a guitarra falou mais alto e José Fontes Rocha acabou por colocar em primeiro lugar a música. Foi instrumentista de eleição e autor de fados famosos. É sobre ele mais este este episódio de Fadistices.

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