Resumo de 06 de Julho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
André Maia, enviado especial da Renascença ao Mundial 2026, revela como entrou no estádio para assistir ao jogo Argentina x Cabo Verde. No Extremamente Desagradável conhecemos a Márcia, da LiveMode TV. E em dia de Portugal x Espanha, tivemos o regresso de “La Professora”, com direito a relato em espanhol.
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