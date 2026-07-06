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Pe Vítor Gonçalves

Bom dia, 6 de Julho

Isabel Figueiredo


O calor traz consigo o perigo dos incêndios. E se muitos de nós nada podemos fazer para o evitar, há cuidados que todos devemos ter: nunca acender fogueiras em áreas florestais ou em dias de muito vento

Bom dia, 6 de Julho

Bom dia. O calor traz consigo o perigo dos incêndios. E se muitos de nós nada podemos fazer para o evitar, há cuidados que todos devemos ter: nunca acender fogueiras em áreas florestais ou em dias de muito vento; ter muito cuidado com materiais inflamáveis; limpar a vegetação à volta das casas; nunca atirar pontas de cigarro ou cinzas para o chão ou pela janela do carro…a consciência do bem comum é decisiva no combate aos incêndios.

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