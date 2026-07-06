A Essência
Pioneirismo e criatividade não faltam na Quinta dos Carvalhais
• Revista de Vinhos, Célia Lourenço
Gastronomia, Vinho e Cultura para quem gosta de apreciar o melhor que se produz em Portugal.
Esta edição d'A Essência começa no Dão com o pioneirismo da Quinta dos Carvalhais, para sempre ligada à casta Encruzado… mas não só. Depois, mais a norte, propomos um roteiro por Longroiva onde, entre o seu castelo medieval, vinhas e olivais, se descobre um capítulo do fascinante território do concelho de Mêda.
No final, deixamos-lhe ainda as habituais sugestões para a sua garrafeira. Fique para o que é realmente essencial!
"A Essência" é um programa onde se fala de vinho, gastronomia e cultura. Aqui, vai descobrir histórias contadas na primeira pessoa, em conversas com produtores, enólogos, chefes, sommeliers, escritores, artistas e pensadores de várias áreas e explorar e comunicar o que de melhor se faz em Portugal.
Um programa com produção da Revista de Vinhos em parceria com a Renascença.
Para ouvir às segundas-feiras, às 22h45.
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