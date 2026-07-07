Resumo de 07 de Julho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
A Joana entra na LivemodeTV (no Extremamente Desagradável e também em direto), há portugueses a fazer um muro para não deixar entrar espanhóis e a equipa festeja derrotas, más notícias e avniersários em direto.
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