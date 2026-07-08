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#100 The End

Paulo Soares


Todas as semanas um artista, uma banda, uma música ou um album (do final dos anos 80 ao início dos anos 2000)

Walkman #100 The End

O episódio 100 é a música escondida do Meu Walkman e marca o final desta rubrica. As coisas vão apenas mudar um pouco e pode continuar a recordar o melhor dos 90s no Meu Walkman - Edição de Fim-de-Semana. Para ouvir na Renascença aos Domingos, entre as 13h e as 17h. 90s 4EVER!

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