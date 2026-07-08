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Ep522 - Uma Guitarra Maior do que Ele

José da Câmara


É um dos grandes guitarristas do momento. Fernando Silva começou a tocar ainda muito jovem e aos 12 anos recebeu de presente, uma guitarra que lhe parecia maior do que ele próprio. Começava assim uma carreira que se prolonga até hoje e que vale a pena conhecer.

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