Resumo de 08 de Julho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
O André Maia despede-se do Mundial em direto da Times Square, a Joana traz a pouca paciência de Ricardo Quaresma para com o Movemind e a Bárbara Tinoco vem a estúdio responder a perguntas horríveis no Desculpa, Mas Vais Ter de Perguntar.
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