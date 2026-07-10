Ep523 - O Professor de Guitarra
• José da Câmara
João Maria dos Anjos viveu no século 19. Morreu muito jovem, com apenas 33 anos, no entanto, o seu virtuosismo enquanto intérprete da guitarra tornou-o famoso e acabou se tornar um professor afamado. Acabou a ensinar o rei D. Carlos, a tocar guitarra portuguesa, porque o monarca era um apaixonado por fado.
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