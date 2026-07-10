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Tempo, horóscopo e pimba filosófico

Claudio Almeida, Diogo Casinha


Tempo, horóscopo e pimba filosófico. O "Buraca Radio Show" é uma rubrica das Três da Manhã, para ouvir às sextas, às 8h40, na Renascença, que no seu espírito solidário doa 5 minutos de antena a uma rádio local.. O "Buraca Radio Show" é uma rubrica das Três da Manhã, para ouvir às sextas, às 8h40, na Renascença, que no seu espírito solidário doa 5 minutos de antena a uma rádio local.

Tempo, horóscopo e pimba filosófico

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