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Ep524 - Um Caso Sério da Guitarra Portuguesa

José da Câmara


Começou a tocar em segredo, ainda muito jovem. Começou pela viola, mas acabou por a trocar pela guitarra portuguesa. Armandinho considerava-o uma verdadeira revelação enquanto instrumentista. Acompanhou Amália na sua carreira internacional e participou em pelo menos três filmes com esta artista. Jaime Santos é o protagonista deste episódio de Fadistices.

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