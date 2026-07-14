Matilda: “Este primeiro álbum é completamente uma carta aberta à pessoa que eu sou”

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“A Matilda é um bocadinho mais corajosa do que a Matilde.” O nome artístico nasceu de uma mistura entre coragem e infância. Matilde transformou-se em Matilda porque precisava de um alter ego mais destemido e porque sempre foi apaixonada pelo filme “Matilda”. É quase uma capa de super-heroína: uma forma de entrar em palco com mais força, mais liberdade e mais vontade de mostrar quem é. “Crescer rodeada de música e crescer a assistir ao fado na fila da frente foi uma grande sorte.” A música esteve sempre em casa. Com uma ligação familiar forte ao fado, através do avô Carlos do Carmo, Matilda cresceu a ver a arte de perto e ganhou, por isso, um respeito profundo por quem a faz. Mas essa herança não lhe trouxe apenas responsabilidade. Também lhe deu vontade de descobrir a própria voz, a própria verdade e o som que queria defender.

Matilda, Sem Pensar Duas Vezes

“Sempre soube que não era o fado.” Matilda nunca sentiu que tivesse de fugir do fado. Pelo contrário, fala dele com respeito e afeto. Mas também percebeu cedo que a sua arte lhe pedia outra direção. As referências vinham do R&B, da soul, das divas, de Cher, Diana Ross, da pop e dos videoclipes da MTV. As comparações com Carlos do Carmo seriam inevitáveis, admite, mas nunca foi isso que determinou o caminho. O mais importante era cantar aquilo em que acreditava. “Eu queria agora chamar uma grande lenda para o palco.” Uma das memórias mais bonitas com o avô aconteceu no Cruzeiro do Fado. Matilda, ainda criança, insistia para cantar “Rosa Branca”, de Mariza. Pediu tantas vezes que, num concerto, Carlos do Carmo acabou por chamá-la ao palco como “uma grande lenda”. Ela entrou, cantou sozinha e saiu convencida de que os aplausos eram todos por causa dela. E, de certa forma, também eram.

“Tens de ler a sala quando chegas a um palco.” Aos 14 ou 15 anos, Matilda já cantava em discotecas, embora tivesse de sair logo a seguir por não ter idade para lá ficar. Desses primeiros palcos ficou uma aprendizagem que ainda guarda: respeitar o público, perceber a energia da sala e cantar de coração. Foi aí que percebeu que queria ser, durante uma hora, a razão pela qual alguém se esquecia dos problemas. “Não ter pressa para fazer as coisas.” Aos 19 anos, foi para Boston fazer um curso de verão na área da música. Entrou com bolsa completa e chegou a ter a possibilidade de ficar mais tempo, depois de uma audição. Durante algum tempo, parecia que estava a viver dentro de um musical. Mas acabou por regressar a Portugal, também por causa de outro sonho: o jornalismo. Queria estudar, experimentar esse lado e perceber o caminho sem acelerar decisões.

“Apoio toda a gente a ter mais do que um sonho.” O jornalismo não foi um desvio, foi parte do percurso. Matilda trabalhou três anos em redações e gostou muito da experiência. Só que, a certa altura, deixou de ser possível conciliar essa vida com a construção do disco. A decisão tornou-se simples. A música era o maior sonho, mas ela queria chegar lá com maturidade, com mundo e com a certeza de que tinha tentado outras coisas. “Parte sempre das minhas vulnerabilidades e da minha experiência de vida.” O encontro com Agir foi decisivo para encontrar a sonoridade certa. Depois de anos a experimentar produtores e caminhos diferentes, ele percebeu rapidamente a voz que podia servir melhor Matilda. Na primeira noite de estúdio, até às sete da manhã, nasceu “Sem Flores”. Pouco depois veio “Inconstante”, escrita por Agir e Rita Rocha a partir de desabafos da própria Matilda. Os primeiros lançamentos contam fases da sua vida por ordem quase cronológica.