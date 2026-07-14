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Pe Vítor Gonçalves

Bom dia, 14 de Julho

Isabel Figueiredo


A casa é muito antiga, as madeiras rangem, as portas não conseguem fechar completamente

Bom dia, 14 de Julho

Bom dia. A casa é muito antiga, as madeiras rangem, as portas não conseguem fechar completamente. As janelas de guilhotina levam-se com esforço e ao primeiro olhar quase apetece pedir que se reconstrua tudo, que ali chegue a modernidade do plástico e do aço… mas depois de algum tempo, percebemos que o encanto daquela casa está na forma genuína como se tem mantido ao longo dos anos. Ter a coragem de não alterar casas como aquela, ajuda-nos a valorizar o nosso passado.

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