Pe Vítor Gonçalves
Bom dia, 15 de Julho
• Isabel Figueiredo
Quando uma amizade sobrevive a mais de 30 anos, podemos afirmar sem receio o quanto somos felizes e gratos, por termos esta ou aquela pessoa na nossa vida
Bom dia. Quando uma amizade sobrevive a mais de 30 anos, podemos afirmar sem receio o quanto somos felizes e gratos, por termos esta ou aquela pessoa na nossa vida. Mas como todas as relações humanas, a amizade precisa de ser alimentada, mimada quando é possível, atenta e disponível, sempre que é possível. São assim aquelas duas amigas. Gostam de se encontrar, de trocar abraços e novidades, sem cobrarem nada uma à outra. A gratuidade é um tesouro em todas as relações.
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