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Pe Vítor Gonçalves

Bom dia, 16 de Julho

Isabel Figueiredo


Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo

Bom dia, 16 de Julho

Bom dia. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. Esta invocação, fala-nos do monte Carmelo, onde o profeta Elias reconduziu o povo de Israel ao culto do Deus vivo Mais tarde, ali se retiraram alguns eremitas à procura de solidão, constituindo uma ordem de vida contemplativa sob o patrocínio da Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.

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