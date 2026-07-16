Pe Vítor Gonçalves
Bom dia, 16 de Julho
• Isabel Figueiredo
Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo
Bom dia. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. Esta invocação, fala-nos do monte Carmelo, onde o profeta Elias reconduziu o povo de Israel ao culto do Deus vivo Mais tarde, ali se retiraram alguns eremitas à procura de solidão, constituindo uma ordem de vida contemplativa sob o patrocínio da Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.
Edições AnterioresBom Dia
15 jul, 2026
Bom dia, 15 de Julho
14 jul, 2026
Bom dia, 14 de Julho
06 jul, 2026
Bom dia, 6 de Julho
05 jul, 2026
Bom dia, 5 de Julho
04 jul, 2026
Bom dia, 4 de Julho
Comentários