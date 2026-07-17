Pe Vítor Gonçalves
Bom dia, 17 de Julho
• Isabel Figueiredo
“As homenagens fazem-se quando as pessoas estão vivas”, sempre ouvimos dizer
Bom dia. “As homenagens fazem-se quando as pessoas estão vivas”, sempre ouvimos dizer. É verdade que é sempre tempo de fazer o bem, mas se fôr possível fazê-lo cara a cara é bem melhor. A esta certeza podemos acrescentar que um elogio nunca é algo desperdiçado. Faz bem a quem ouve, faz ainda melhor a quem o diz, porque nos descentra de nós próprios e nos leva ao encontro dos outros. Recordamos alguém que hoje mereça a nossa atenção e gratidão?!
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