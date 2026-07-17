A+ / A-

Pe Vítor Gonçalves

Bom dia, 17 de Julho

Isabel Figueiredo


“As homenagens fazem-se quando as pessoas estão vivas”, sempre ouvimos dizer

Bom dia, 17 de Julho

Bom dia. “As homenagens fazem-se quando as pessoas estão vivas”, sempre ouvimos dizer. É verdade que é sempre tempo de fazer o bem, mas se fôr possível fazê-lo cara a cara é bem melhor. A esta certeza podemos acrescentar que um elogio nunca é algo desperdiçado. Faz bem a quem ouve, faz ainda melhor a quem o diz, porque nos descentra de nós próprios e nos leva ao encontro dos outros. Recordamos alguém que hoje mereça a nossa atenção e gratidão?!

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Edições AnterioresBom Dia

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.