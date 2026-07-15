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Ep525 - O Melhor Nota

José da Câmara


José da Câmara apresenta neste episódio de Fadistices, um dos melhores intérpretes de viola de fado de sempre. Trata-se de Jaime Santos Júnior, filho do guitarrista Jaime Santos. Ou seja, mais uma vez se confirma o velho ditado: filho de peixe, sabe nadar! Ao que parece, também se aplica a intérpretes de instrumentos musicais.

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