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Olivier Bonamici, de bicicleta, “À Conquista da Torre”

Marina Duarte, produtora


Tudo começou com uma aposta. Agora, Olivier Bonamici vai ter de pedalar os 25 quilómetros que separam a Covilhã da Torre.

O jornalista Olivier Bonamici prometeu, num programa em direto, que se o ciclista Remco Evenepoel não vencesse o Tour de France ele subiria de bicicleta ao ponto mais alto de Portugal Continental.

A previsão de Olivier não se concretizou, mas a aposta ficou. Dia 19 de setembro será o dia para concretizar este momento histórico na vida do Olivier e de todos os que se quiserem juntar a ele.
À Conquista da Torre - Jogos sem Fronteiras
À Conquista da Torre - Jogos sem Fronteiras

O desafio começa na Covilhã e ganha estrada na Serra da Estrela. São 25 quilómetros até ao topo. Pelo meio há espaço para ultrapassagens, sprints, mas, sobretudo, muito convívio com a boa disposição que já caracteriza o comentador da Renascença.

Se também quiser participar, pode inscrever-se AQUI.

O percurso tem tanto de exigente como de bonito. Não deixe que a dificuldade o demova, esta é uma subida sem cronómetro, onde cada participante pedala ao seu ritmo, sem classificações e aberta a todos.

Superado o desafio, no fim, não vai faltar oportunidade para “um encontro de ciclistas, famílias, clubes e amantes da bicicleta, com ambiente de celebração, partilha e festa na cidade e na montanha.”

Junte-se ao Olivier Bonamici e parta “À Conquista da Torre” no 1993 — Festival de Cicloturismo da Serra da Estrela.


Informações:
À Conquista da Torre: Sábado, 19 Set às 08:30
Complexo Desportivo da Covilhã
Inscrição 10€ - Quero inscrever-me


1993 é a altitude do ponto mais alto de Portugal Continental, a Torre. O destino final de uma das subidas mais icónicas do ciclismo português.
É desta referência que nasce o 1993 – Festival de Cicloturismo da Serra da Estrela, um evento que celebra a ligação entre a Covilhã, a montanha e a bicicleta.
Durante três dias, a Covilhã vive o ciclismo em ambiente de festa, com passeios, conversas, exposição, animação e atividades para todos.
No centro do festival está o À Conquista da Torre, o grande desafio que traz Olivier Bonamici à Covilhã para cumprir a aposta feita durante o Tour de France e subir de bicicleta ao ponto mais alto de Portugal Continental.
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