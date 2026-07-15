Olivier Bonamici, de bicicleta, “À Conquista da Torre”

A previsão de Olivier não se concretizou, mas a aposta ficou. Dia 19 de setembro será o dia para concretizar este momento histórico na vida do Olivier e de todos os que se quiserem juntar a ele.

O jornalista Olivier Bonamici prometeu, num programa em direto, que se o ciclista Remco Evenepoel não vencesse o Tour de France ele subiria de bicicleta ao ponto mais alto de Portugal Continental.

O desafio começa na Covilhã e ganha estrada na Serra da Estrela. São 25 quilómetros até ao topo. Pelo meio há espaço para ultrapassagens, sprints, mas, sobretudo, muito convívio com a boa disposição que já caracteriza o comentador da Renascença.

Se também quiser participar, pode inscrever-se AQUI.

O percurso tem tanto de exigente como de bonito. Não deixe que a dificuldade o demova, esta é uma subida sem cronómetro, onde cada participante pedala ao seu ritmo, sem classificações e aberta a todos.

Superado o desafio, no fim, não vai faltar oportunidade para “um encontro de ciclistas, famílias, clubes e amantes da bicicleta, com ambiente de celebração, partilha e festa na cidade e na montanha.”

Junte-se ao Olivier Bonamici e parta “À Conquista da Torre” no 1993 — Festival de Cicloturismo da Serra da Estrela.







À Conquista da Torre: Sábado, 19 Set às 08:30

Complexo Desportivo da Covilhã

Inscrição 10€ - Informações:À Conquista da Torre: Sábado, 19 Set às 08:30Complexo Desportivo da CovilhãInscrição 10€ - Quero inscrever-me



