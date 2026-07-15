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Olivier Bonamici, de bicicleta, “À Conquista da Torre”
Tudo começou com uma aposta. Agora, Olivier Bonamici vai ter de pedalar os 25 quilómetros que separam a Covilhã da Torre.
O jornalista Olivier Bonamici prometeu, num programa em direto, que se o ciclista Remco Evenepoel não vencesse o Tour de France ele subiria de bicicleta ao ponto mais alto de Portugal Continental.
O desafio começa na Covilhã e ganha estrada na Serra da Estrela. São 25 quilómetros até ao topo. Pelo meio há espaço para ultrapassagens, sprints, mas, sobretudo, muito convívio com a boa disposição que já caracteriza o comentador da Renascença.
Se também quiser participar, pode inscrever-se AQUI.
O percurso tem tanto de exigente como de bonito. Não deixe que a dificuldade o demova, esta é uma subida sem cronómetro, onde cada participante pedala ao seu ritmo, sem classificações e aberta a todos.
Superado o desafio, no fim, não vai faltar oportunidade para “um encontro de ciclistas, famílias, clubes e amantes da bicicleta, com ambiente de celebração, partilha e festa na cidade e na montanha.”
Junte-se ao Olivier Bonamici e parta “À Conquista da Torre” no 1993 — Festival de Cicloturismo da Serra da Estrela.
À Conquista da Torre: Sábado, 19 Set às 08:30
Complexo Desportivo da Covilhã
Inscrição 10€ - Quero inscrever-me