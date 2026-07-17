Ep526 - Viola Baixo
• José da Câmara
Foi um dos melhores instrumentistas de sempre, a tocar um instrumento que nem sempre associamos ao Fado: a Viola baixo. Foi um verdadeiro mestre e acompanhou todos os nomes grandes do Fado. Este episódio de Fadistices é sobre Joel Pina.
Edições AnterioresFadistices
15 jul, 2026
Ep525 - A Melhor Nota
13 jul, 2026
Ep524 - Um Caso Sério da Guitarra Portuguesa
10 jul, 2026
Ep523 - O Professor de Guitarra
08 jul, 2026
Ep522 - Uma Guitarra Maior do que Ele
Comentários