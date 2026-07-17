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Ep526 - Viola Baixo

José da Câmara


Foi um dos melhores instrumentistas de sempre, a tocar um instrumento que nem sempre associamos ao Fado: a Viola baixo. Foi um verdadeiro mestre e acompanhou todos os nomes grandes do Fado. Este episódio de Fadistices é sobre Joel Pina.

Ep526 - Viola Baixo

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