Resumo de 21 de Julho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
Joana Marques trouxe Claudio Ramos à beira de um ataque de nervos. Descobrimos que a seleção do Senegal tinha um médico que afinal era ginecologista e obstetra e não perca o último Copo Meio Cheio antes das férias.
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