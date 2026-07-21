Marta Lima: “Agora tenho muito mais fé do que tinha anteriormente”

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“A música tinha um significado muito, muito grande na minha vida” A música apareceu cedo, por volta dos cinco anos, e começou dentro de casa. Marta recordou o pai, autodidata, a cantar, tocar e até compor canções para ela e para o irmão. A primeira canção que aprendeu foi uma dessas músicas familiares. Antes de haver palco, já havia esse ambiente doméstico, bandas criadas em criança e adolescente, e uma sensação clara de que a música não era apenas uma atividade. Era uma presença permanente. “Guitarra sempre” Marta aprendeu bateria, piano e guitarra, mas quando pensa no instrumento-refúgio a resposta é imediata. A guitarra chegou mais tarde, por volta dos dez anos, depois da bateria e do piano, mas ficou. Também por influência do irmão, que sempre teve a guitarra como instrumento. Marta viu-o como exemplo, foi aprendendo com ele e acabou por encontrar aí uma forma mais prática, íntima e natural de se aproximar das canções.

Marta Lima, Sem Pensar Duas Vezes

“Depois não consegui dizer que não à música” O caminho académico parecia, à primeira vista, distante dos palcos. Marta estudou Administração Pública, por influência familiar e depois de não ter entrado em Direito, e seguiu para um mestrado em Relações Internacionais. Não se arrepende do percurso. Pelo contrário, foi afunilando aquilo de que gostava. Mas a música continuou a chamar. O medo de viver dela existia, como existe em muitos artistas, mas a decisão acabou por se impor: era preciso ir atrás do sonho. “Temos de ir atrás do nosso sonho” A família também teve um papel importante nessa prudência. Os pais aconselharam-na a abrir horizontes, tirar cursos, preparar-se e só depois escolher o que queria realmente. Marta reconhece essa preocupação, mas hoje olha para a vida com uma filosofia simples: se alguma coisa correr mal, há sempre outro caminho. O fim de um percurso não é o fim da vida. É só mais uma possibilidade de aprender.

“Pessoas e lugares vai ser sempre o que eu mais gosto” A escrita de Marta nasce muito da observação. Quando o Carlos Bastos lhe pergunta se escreve mais a partir das pessoas ou dos lugares, ela não consegue escolher. As duas coisas fazem parte do seu universo. Fora dos palcos, descreve-se como alguém cada vez mais calmo, menos impulsivo, mais observador e atento aos detalhes. A Marta dos 18 anos talvez ficasse surpreendida com esta versão mais madura, menos ingénua e mais confiante. “Eu só queria era colocar no mundo as minhas canções” Os EPs “Murmúrio” e “Postal em Branco” foram construindo o caminho sem grandes expectativas de sucesso imediato. Marta queria, acima de tudo, pôr as canções cá fora e mostrar às pessoas o seu verdadeiro eu. Depois vieram palcos maiores, festivais e aquela sensação de olhar para o público e pensar: “estou mesmo aqui?” Sozinha, com a guitarra, perante milhares de pessoas, sentiu-se pequena. Mas quando começava a cantar, tudo mudava. “Quando abro a boca para cantar, sinto-me logo... é transcendente” O reconhecimento também ajudou a confirmar o caminho. A menção honrosa nos Novos Talentos FNAC teve um peso especial, sobretudo porque o single “Maré Cheia” fala da síndrome do impostor. Marta admite que esse sentimento aparece, essa dúvida sobre o talento, sobre o que há para mostrar, sobre se as canções são suficientemente boas. Por isso, receber esse reconhecimento funcionou como um abanão: uma espécie de sinal de que talvez estivesse mesmo no sítio certo.

“Muitas vezes encerram-se muitos capítulos a escrever canções” Para Marta, escrever é também terapia. É um processo consciente, uma forma de fechar capítulos pessoais e pôr cá fora dúvidas que nem sempre são fáceis de assumir publicamente. Em “Maré Cheia”, essa vulnerabilidade aparece de forma clara. Ela acredita que muitas pessoas da sua geração se reveem nessa verdade, talvez porque hoje haja mais espaço para falar de inseguranças, medos e perguntas interiores. “Vou sempre lá” O mar é outro lugar de regresso. Em Lagos, está a dois minutos de casa, sempre em linha reta a descer, embora subir já seja outra história. Para Marta, o mar é terapêutico. Na pandemia, quando era possível fazer os passeios diários, lembra-se de ir à Ponta da Piedade e encontrar o lugar vazio, só com o som das gaivotas e do mar. Foi uma forma de escapar, por momentos, ao peso assustador daqueles dias.