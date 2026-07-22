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Ep528 - Guitarrista Português

José da Câmara


Neste episódio de Fadistices, José da Câmara dá a conhecer mais um grande intérprete da guitarra portuguesa. Desta vez, fala de Jorge Fontes, que acompanhou grandes nomes do fado, foi um excelente compositor e ousou pisar outros territórios da música, sendo bem sucedido em todos eles.

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