Ep528 - Guitarrista Português
• José da Câmara
Neste episódio de Fadistices, José da Câmara dá a conhecer mais um grande intérprete da guitarra portuguesa. Desta vez, fala de Jorge Fontes, que acompanhou grandes nomes do fado, foi um excelente compositor e ousou pisar outros territórios da música, sendo bem sucedido em todos eles.
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