Adriano Luz: “O poder cega, muitas vezes”

Antes de se tornar ator, Adriano Luz chegou a estudar Engenharia. Não por vocação, mas para adiar a ida à tropa, numa altura em que não conseguira entrar em Arquitetura. O teatro, a música e a descoberta da vida já ocupavam, porém, o centro dos seus interesses.

“Eu já fazia teatro, estava em grupos musicais, como o GAC, onde estava o José Mário Branco”, recordou, em entrevista a Carla Rocha, na Renascença. Tinha 15 anos quando aconteceu o 25 de Abril e, pouco tempo depois, trocou o Porto por Lisboa para integrar a Comuna.

A decisão de fazer do teatro uma profissão não foi imediata. “Demorou algum tempo, porque me assustou um bocadinho”, confessou. Foi ficando em Lisboa e percebendo, gradualmente, que aquele era o seu caminho: “Fui sentindo não só que era isto que queria fazer, mas que, se calhar, era só isto que sabia fazer.”

Hoje, com uma extensa carreira no teatro, no cinema e na televisão, Adriano Luz assume-se como uma pessoa reservada, pouco dada à exposição e aos ambientes sociais. Nem às estreias costuma ir, salvo quando é obrigado por serem as suas, sorrindo a dizer isto. Para aceitar um novo projeto, o mais importante não é necessariamente a dimensão do papel, mas as pessoas envolvidas.

“Antes de tudo, é gostar das pessoas com quem vou trabalhar”, explicou. “Dificilmente vou para projetos onde não me sinta a jogar em casa.”

Um rei que quer abandonar o trabalho, mas conservar as honras

É em casa que Adriano Luz se sente ao trabalhar com António Pires, responsável pela encenação de “Rei Lear”, de William Shakespeare, atualmente em cena no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa.

A tragédia começa quando um rei envelhecido decide dividir o reino pelas três filhas, de acordo com as declarações de amor que cada uma lhe fizer. Duas dizem aquilo que o pai quer ouvir. Cordélia, a filha que verdadeiramente o ama, recusa participar na encenação e é castigada pela sua sinceridade.

Para Adriano Luz, há um elemento essencial na personagem: “O profundo narcisismo que, por vezes, está associado às pessoas do poder.”

Lear não quer apenas ser amado. Precisa de ser adulado e exige às filhas que demonstrem publicamente qual delas o ama mais. “É a partir dessa premissa que faz a divisão do reino. A filha que diz a verdade é penalizada por isso. E ele também é penalizado pela sua vaidade.”

Embora entregue o reino, Lear não pretende abdicar dos privilégios. “O que ele diz, basicamente, é: vocês trabalhem e eu fico com as honras devidas a um rei”, descreveu Adriano Luz. Conserva uma comitiva de cem homens e planeia instalar-se, alternadamente, na casa de cada filha.

“Ele decide tudo. E isto tudo lhe sai furado, porque é o que acontece quando o poder cega. E o poder cega, muitas vezes.”

“Olho para Trump e revejo um resquício de Lear”

Apesar de ter sido escrita há mais de quatro séculos, a peça continua a falar diretamente ao presente. Adriano Luz encontra ecos da personagem em alguns líderes contemporâneos.

“Olho para Trump e revejo um resquício do Lear”, afirmou, sublinhando que o fenómeno está longe de se limitar ao Presidente norte-americano. O ator reconhece o mesmo comportamento em diferentes escalas de poder, incluindo no interior das empresas.

“Aceitar a crítica de pessoas que estão hierarquicamente mais abaixo e considerá-la legítima e boa para o próprio crescimento é uma característica que provavelmente não se encontra em todas as pessoas”, observou. Quando a falta de abertura se combina com uma acumulação cada vez maior de poder, acrescentou, pode produzir a cegueira que conduz Lear à ruína.

Este é, para Adriano Luz, um dos grandes méritos da encenação de António Pires: apresentar o texto de Shakespeare sem o transformar artificialmente numa obra contemporânea e, ainda assim, fazê-lo ressoar no presente.

“Não estamos a ver uma coisa arqueológica. Estamos a ver algo que podia passar-se hoje”, garantiu.

A montagem mantém figurinos de época, criados por Luísa Pacheco, mas situa a ação num tempo difícil de determinar. O próprio Shakespeare misturou referências históricas e religiosas, construindo um rei que não corresponde exatamente a uma figura real.

A cenografia recorre a paredes altas, portas, janelas móveis e árvores, sugerindo os vários palácios do reino sem os representar de forma naturalista. A música de Daniel Bernardes, marcada pelo uso da percussão, cria a sensação de uma guerra que se aproxima, mesmo quando a batalha nunca chega a ser mostrada. O desenho de luz de Rui Seabra é outro dos elementos que Adriano Luz destaca na construção do espetáculo.

Uma personagem “encantadora e arrebatadora”

Rei Lear é frequentemente considerado um dos grandes papéis da vida de um ator. Adriano Luz concorda, até porque é uma personagem que exige uma idade e uma experiência que não podem ser simuladas facilmente.

“O Rei Lear não pode ser feito por um jovem de 20 anos”, afirmou. Entre as várias personagens de Shakespeare com que se cruzou ao longo da carreira, esta é, para o ator, “a mais encantadora e mais arrebatadora”.

Lear atravessa todos os extremos: começa dominado pela vaidade e pela exigência de ser adorado, perde o poder e a autoridade, enlouquece e acaba prisioneiro das consequências das próprias decisões.

A produção teve uma primeira temporada no Teatro do Bairro e foi também filmada por João Botelho. O filme, com o título “Rei Lear segundo Álvaro Cunhal”, deverá chegar ao cinema em 2027. A designação remete para a tradução usada no espetáculo, realizada por Álvaro Cunhal enquanto estava preso, entre 1953 e 1955.

O trabalho como forma de disciplina

Além do teatro e do filme, Adriano Luz conciliou a preparação de “Rei Lear” com outros projetos. A capacidade de manter vários trabalhos em simultâneo depende, reconhece, de uma disciplina rigorosa.

“O trabalho também me disciplina”, explicou. Entre as suas rotinas está a prática diária de exercício físico, mesmo nos períodos mais exigentes. “Vou todos os dias ao ginásio, nem que seja durante meia hora.”

O ator recusa a ideia de suspender o exercício porque está demasiado ocupado ou cansado. “Parece que fico mais velho ainda”, brincou. Na manhã da entrevista, apesar de se sentir exausto, fez uma aula de meia hora e saiu com mais energia.

“As pessoas não acreditam, mas o ginásio e o exercício ajudam a dar-nos força para trabalharmos naquilo de que precisamos.”

“Rei Lear”, de William Shakespeare, com tradução de Álvaro Cunhal e encenação de António Pires, está em cena no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, até 26 de julho.