Resumo de 22 de Julho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
Felipa Garnel é a Quarta da Manhã e não foge a nenhuma pergunta sobre as polémicas da TV e o tempo de motorista de TVDE, num programa marcado pela notícia da morte de Luís Represas, que as Três homenageiam recordando o seu bom humor e a sua passagem pelo programa.
Edições AnterioresAs Três da Manhã
21 jul, 2026
Resumo de 21 de Julho de 2026
20 jul, 2026
Resumo de 20 de Julho de 2026
17 jul, 2026
Resumo de 17 de Julho de 2026
16 jul, 2026
Resumo de 16 de Julho de 2026
Comentários