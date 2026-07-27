Ep530 - Alfaiate e Instrumentista
• José da Câmara
José Maria Nóbrega foi um dos grandes nomes da viola de fado. Acompanhou durante muitos anos Carlos do Carmo e outros nomes célebres do fado. No entanto, durante grande parte da sua vida, foi também alfaiate... até que a viola tocou mais alto e acabou por optar definitivamente pela música.
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