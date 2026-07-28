Rita Redshoes: “Isto não é um disco de guerrilha”

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

“Eu tenho muito orgulho em ser saloia” Rita Redshoes começou por regressar aos primeiros anos de vida. Nasceu e passou os primeiros tempos na Buraca, mas foi em Loures, numa zona rural e saloia, que cresceu de forma mais livre. Recorda esse território como um lugar de campo, monte, brincadeira e descoberta. Hoje continua ligada a essa geografia, ao ponto de viver novamente numa zona parecida. Há ali uma ideia de regresso, mas também de pertença. “Era uma liberdade que eu acho que, de alguma forma, me moldou” A infância teve poucos estímulos exteriores e muito espaço para inventar. Não havia internet, havia tempo para o tédio, para o ócio e para fazer… nada. Rita olha para isso como uma sorte. A ausência de distrações obrigava-a a criar os próprios mundos e terá sido aí, acredita, que a criatividade começou a ganhar forma. O campo, a solidão e o tempo vazio ajudaram-na a imaginar.

“A música era, de facto, uma grande companhia” Em casa, a música estava sempre presente. A mãe gostava de música brasileira. O pai, jogador de futebol, trazia discos de fora das viagens, de França, da Grécia e de outros lugares. Havia discos a tocar antes do jantar, enquanto se cozinhava ou nos sábados à tarde. Nenhum familiar foi músico profissional, mas havia um gosto profundo pela música dos dois lados da família, incluindo tias autodidatas e uma grafonola herdada dos avós maternos. “O primeiro CD era o ‘Nevermind’, dos Nirvana” Na adolescência, Rita começou a descobrir a música que já não vinha só de casa. Com dinheiro oferecido pelos avós, decidiu comprar o primeiro disco: “Nevermind”, dos Nirvana. Tinha cerca de dez anos e ouvia os miúdos mais velhos da escola passarem aquelas músicas nas festas. Achava aquele rock uma coisa incrível. O irmão, cinco anos mais velho, também ajudou a abrir a porta a outras sonoridades.

Rita Redshoes, Sem Pensar Duas Vezes

“Foi o que tinha à mão” A bateria entrou quase por acaso. Havia uma na garagem, porque o irmão queria ser baterista, e Rita começou a tentar tocar por cima das músicas, de ouvido, sem vídeos no YouTube nem tutoriais. Era uma aprendizagem feita por imitação, com rádio, cassetes e muita tentativa. Mais tarde, no grupo de teatro da escola, candidatou-se ao lugar de música e apareceu com umas baquetas. Foi aí que teve o primeiro contacto com tocar com outras pessoas. “Essa comunicação (mágica) não por palavras, mas por instrumentos, por música” O teatro da escola abriu-lhe horizontes. Rita era tímida demais para querer ser atriz, mas encontrou na música uma forma de participar no espetáculo. Ver cenários, luzes, guarda-roupa, montagem e o resultado final fascinou-a. Não foi a cantar que sentiu primeiro essa magia coletiva. Foi a tocar bateria e a perceber que também se podia comunicar sem palavras.

“É uma parte de mim” O nome Rita Redshoes nasceu do imaginário de “O Feiticeiro de Oz” e de David Bowie, mas não funciona como uma personagem separada. Rita não sente que haja uma fronteira rígida entre a pessoa e a artista. O palco é antes uma parte dela que no dia-a-dia não aparece da mesma forma. Uma extensão, não uma máscara. “Uma espécie de auto-vingança, o ir para cima do palco” Apesar da timidez e de alguma fobia social nos primeiros anos, Rita encontrou na música uma forma de se superar. O palco tornou-se o lugar onde conseguia pôr cá fora emoções que talvez não verbalizasse no quotidiano. Essa ferramenta ajudou-a a crescer e a criar identidade. O lado difícil é não conseguir separar totalmente trabalho, vida e pessoa, vivendo tudo com grande intensidade. “Foi uma grande escola” O encontro com David Fonseca surgiu depois dos Atomic Bees. David ouviu o disco da banda, escreveu-lhes um e-mail e abriu-se uma troca de músicas e referências. Mais tarde, quando começou a carreira a solo, convidou Rita para integrar a banda. Ela hesitou, quis ouvir o disco antes de aceitar, mas acabou por entrar. Foi uma aprendizagem profissional decisiva: tocar com músicos experientes, técnicos, estrutura e uma exigência diferente da que conhecia até então.

“Sempre que vem uma coisa ter comigo ou que vou à procura de alguma coisa, vou sempre com esta perspetiva” Rita falou também da vontade de experimentar outras áreas, como teatro, dobragens ou cinema. Não sabe se há mais vidas, por isso quer fazer várias coisas nesta. Cada convite é uma oportunidade para perceber quem é naquele contexto, o que pode aprender e que parte de si pode descobrir. Cantar músicas de outras pessoas, fazer dobragens ou interpretar uma personagem obriga-a a procurar lugares diferentes dentro da própria voz. “A escrita tem essa maravilha” Escrever apareceu cedo, nas férias longas, quando inventava histórias para as amigas e transformava paixões platónicas em aventuras. Os livros sempre lhe deram essa liberdade de viajar e trocar as voltas ao mundo. Nas canções, a escrita fica concentrada em poucos minutos. Nos livros, respira de outra maneira, com mais espaço, mais capítulos e outro ritmo. “Temos imensas mulheres autoras a encherem salas, a fazerem discos” O novo disco nasce de uma ideia antiga, ligada ao espetáculo “The Other Women”, criado em 2012, em que Rita homenageava mulheres autoras e compositoras. Agora, quis um disco escrito por compositoras portuguesas, dando voz a essa realidade que mudou muito desde que lançou o primeiro álbum, em 2008. Se antes havia poucas mulheres assumidas como cantautoras, hoje há muitas a escrever, gravar e encher salas.