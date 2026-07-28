A Patrulha Pata enfrenta a sua maior missão...

Uma ilha desconhecida, dinossauros de todos os tamanhos, um vulcão adormecido e uma missão impossível. Desta vez, nem a experiência acumulada em tantos salvamentos parece suficiente para preparar a Patrulha Pata para aquilo que vai encontrar...





Patrulha Pata: O Filme dos Dinossauros:

Em Patrulha Pata: O Filme dos Dinossauros, uma tempestade misteriosa desvia o barco onde seguem Ryder e os seus companheiros. A viagem termina numa ilha tropical que não aparece nos mapas e onde os dinossauros continuam a caminhar entre a vegetação.

É aí que conhecem Rex, um cão que vive na ilha há vários anos e sabe praticamente tudo sobre os seus habitantes pré-históricos. Com a ajuda deste novo amigo, a equipa começa a explorar aquele território extraordinário. Mas a descoberta depressa dá lugar a uma emergência...

Humdinger, o velho rival da Patrulha Pata, percebe que a ilha esconde uma enorme riqueza e decide explorá-la sem pensar nas consequências. Ao tentar chegar aos seus recursos naturais, acaba por provocar a erupção de um vulcão que ameaça destruir tudo o que existe à sua volta.

Começa então uma operação de salvamento maior do que qualquer outra já enfrentada pela equipa. Será necessário proteger pessoas e dinossauros, atravessar uma ilha em perigo e impedir Humdinger antes que seja demasiado tarde.





Para pequenos cães, desafios gigantes:

A escala da aventura cresceu, mas aquilo que está no coração da Patrulha Pata continua a ser reconhecível para as crianças e suas famílias: a importância de ajudar, de trabalhar em equipa e de perceber que cada pessoa (ou cada cão), pode contribuir de uma maneira diferente. Entre perseguições, descobertas e salvamentos, o filme também reserva espaço para as trapalhadas de Marshall, para o entusiasmo de Rubble e para alguns dinossauros bebés particularmente interessados nos biscoitos da equipa. O resultado é uma aventura pensada para ser vivida em família. Os mais pequenos podem acompanhar os seus heróis numa missão cheia de ação e humor; os adultos encontram uma história sobre responsabilidade, amizade e proteção da natureza, com uma mensagem importante para todos: aquilo que fazemos tem consequências e ninguém consegue resolver sozinho os problemas verdadeiramente grandes.





Da Baía da Aventura ao grande ecrã:

A Patrulha Pata, bem conhecida dos mais novos, nasceu como uma série de animação para televisão e acompanha Ryder e um grupo de amigos de quatro patas com diferentes capacidades e veículos de salvamento. Desde a estreia internacional, em 2013, as missões da equipa alargaram-se muito para além da Baía da Aventura onde habitam, dando origem a novas personagens, cenários, brinquedos, espetáculos e produções para cinema. A primeira longa-metragem, Patrulha Pata: O Filme, chegou aos cinemas em 2021 e levou as personagens até à Cidade da Aventura. Dois anos depois, Patrulha Pata: O Super Filme, colocou Skye no centro da história e deu superpoderes à equipa depois da queda de um meteorito.

Patrulha Pata: O Filme dos Dinossauros é, assim, a terceira aventura cinematográfica da saga. Depois de uma grande cidade e de uma missão com superpoderes, o novo filme abre as portas de um território completamente diferente, construído para juntar dois universos que fascinam muitas crianças: cães heróis e dinossauros.





Uma aventura jurássica ao ritmo dos Backstreet Boys:

A aventura ganha ainda mais ritmo com “Bottle Up”, uma nova canção dos Backstreet Boys criada para o filme. O tema junta a energia pop do grupo ao universo da Patrulha Pata e acrescenta à experiência um inesperado ponto de encontro entre gerações: enquanto as crianças acompanham a história, muitos pais vão reconhecer uma das bandas que marcou os anos 90 e 2000.





Veja aqui o trailer: