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A Patrulha Pata enfrenta a sua maior missão...
• Ana Marta Domingues (Produtora)
... E agora numa ilha cheia de dinossauros! Chase, Marshall, Skye, Rubble e os restantes heróis de quatro patas regressam ao grande ecrã numa aventura com proporções jurássicas. Patrulha Pata: O Filme dos Dinossauros chega aos cinemas a 6 de agosto, mas os ouvintes da Renascença poderão vê-lo antes no dia 1, em Lisboa e no Porto.
Uma ilha desconhecida, dinossauros de todos os tamanhos, um vulcão adormecido e uma missão impossível. Desta vez, nem a experiência acumulada em tantos salvamentos parece suficiente para preparar a Patrulha Pata para aquilo que vai encontrar...
Patrulha Pata: O Filme dos Dinossauros:
Em Patrulha Pata: O Filme dos Dinossauros, uma tempestade misteriosa desvia o barco onde seguem Ryder e os seus companheiros. A viagem termina numa ilha tropical que não aparece nos mapas e onde os dinossauros continuam a caminhar entre a vegetação.
É aí que conhecem Rex, um cão que vive na ilha há vários anos e sabe praticamente tudo sobre os seus habitantes pré-históricos. Com a ajuda deste novo amigo, a equipa começa a explorar aquele território extraordinário. Mas a descoberta depressa dá lugar a uma emergência...
Humdinger, o velho rival da Patrulha Pata, percebe que a ilha esconde uma enorme riqueza e decide explorá-la sem pensar nas consequências. Ao tentar chegar aos seus recursos naturais, acaba por provocar a erupção de um vulcão que ameaça destruir tudo o que existe à sua volta.
Começa então uma operação de salvamento maior do que qualquer outra já enfrentada pela equipa. Será necessário proteger pessoas e dinossauros, atravessar uma ilha em perigo e impedir Humdinger antes que seja demasiado tarde.
Para pequenos cães, desafios gigantes:
A escala da aventura cresceu, mas aquilo que está no coração da Patrulha Pata continua a ser reconhecível para as crianças e suas famílias: a importância de ajudar, de trabalhar em equipa e de perceber que cada pessoa (ou cada cão), pode contribuir de uma maneira diferente. Entre perseguições, descobertas e salvamentos, o filme também reserva espaço para as trapalhadas de Marshall, para o entusiasmo de Rubble e para alguns dinossauros bebés particularmente interessados nos biscoitos da equipa. O resultado é uma aventura pensada para ser vivida em família. Os mais pequenos podem acompanhar os seus heróis numa missão cheia de ação e humor; os adultos encontram uma história sobre responsabilidade, amizade e proteção da natureza, com uma mensagem importante para todos: aquilo que fazemos tem consequências e ninguém consegue resolver sozinho os problemas verdadeiramente grandes.
Da Baía da Aventura ao grande ecrã:
A Patrulha Pata, bem conhecida dos mais novos, nasceu como uma série de animação para televisão e acompanha Ryder e um grupo de amigos de quatro patas com diferentes capacidades e veículos de salvamento. Desde a estreia internacional, em 2013, as missões da equipa alargaram-se muito para além da Baía da Aventura onde habitam, dando origem a novas personagens, cenários, brinquedos, espetáculos e produções para cinema. A primeira longa-metragem, Patrulha Pata: O Filme, chegou aos cinemas em 2021 e levou as personagens até à Cidade da Aventura. Dois anos depois, Patrulha Pata: O Super Filme, colocou Skye no centro da história e deu superpoderes à equipa depois da queda de um meteorito.
Patrulha Pata: O Filme dos Dinossauros é, assim, a terceira aventura cinematográfica da saga. Depois de uma grande cidade e de uma missão com superpoderes, o novo filme abre as portas de um território completamente diferente, construído para juntar dois universos que fascinam muitas crianças: cães heróis e dinossauros.
Uma aventura jurássica ao ritmo dos Backstreet Boys:
A aventura ganha ainda mais ritmo com “Bottle Up”, uma nova canção dos Backstreet Boys criada para o filme. O tema junta a energia pop do grupo ao universo da Patrulha Pata e acrescenta à experiência um inesperado ponto de encontro entre gerações: enquanto as crianças acompanham a história, muitos pais vão reconhecer uma das bandas que marcou os anos 90 e 2000.
Veja aqui o trailer:
Como foi criada esta aventura pré-histórica?
A nova longa-metragem é realizada por Cal Brunker, responsável também pelos dois filmes anteriores, e escrita por Brunker em conjunto com Bob Barlen. Produzida pela Spin Master Entertainment, em associação com a Nickelodeon Movies e a Paramount Animation, utiliza animação digital para transportar as personagens conhecidas da televisão para cenários com maior profundidade, dimensão e mais pormenores cinematográficos.
A ilha, o vulcão, a vegetação e as diferentes espécies de dinossauros foram concebidos para criar uma sensação de descoberta e perigo sem abandonar as formas, as expressões e o humor facilmente reconhecidos pelos fãs da série. Os veículos e equipamentos da Patrulha Pata também foram adaptados à nova missão, permitindo construir sequências de salvamento maiores e mais movimentadas do que aquelas que habitualmente cabem num episódio de televisão.
Ao mesmo tempo, o filme mantém uma linguagem acessível às crianças mais novas: mesmo nos momentos de maior tensão, a história regressa à amizade entre as personagens, às pequenas inseguranças de cada uma, e à ideia de que pedir ajuda também pode ser um gesto de coragem.
Antestreias em Lisboa e no Porto
As famílias que quiserem conhecer esta aventura antes da estreia nacional poderão assistir às antestreias de Patrulha Pata: O Filme dos Dinossauros no dia 1 de agosto, em Lisboa e no Porto.
Lisboa
1 de agosto, às 10h30
Cinemas NOS Colombo
Porto
1 de agosto, às 10h30
Cinemas NOS NorteShopping
O filme estreia a 6 de agosto, só nos cinemas.
Mais informações em patrulhapata-ofilme.pt.
Elenco de vozes da versão portuguesa
Marshall — Soraia Tavares
Ryder — Solange Santos
Humdinger — Romeu Vala
Rex — Rodrigo Costa
Chase — Sofia Brito
Skye — Bárbara Lourenço
Rubble — Teresa Macedo
Rocky — Luís Nascimento
Zuma — Joana Brandão
Alistair — Vasco Pereira Coutinho
Harper — Mafalda Luís de Castro
Heidi — Filipa Caçador
Gene — Custódia Gallego
Dave — Matay
Lillian Ledes — Sara Santos
Nancy — Maro
Dustin — Ricardo Monteiro
Delilah — Sharam Diniz
Capitão Turbot e Dr. Theo Rising — Luís Barros
Vozes adicionais: Ana Catarina Afonso e José Jorge Duarte
#PatrulhaPataFilme — 6 de agosto, só nos cinemas
©2026 Paramount Pictures.