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Ep531 - Guitarrista e Compositor

José da Câmara


Nasceu no Porto, mas viveu grande parte da sua infância no bairro mais fadista de Lisboa. José Nunes foi um dos mais aplaudidos guitarristas do século XX. Foi instrumentista e compositor e deixou discos gravados que vale a pena continuar a ouvir. É sobre ele este episódio de Fadistices.

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