Episódio 6 - A Geração Z está mesmo a mudar o mundo do trabalho?

Há quem diga que a Geração Z muda demasiado de emprego. Que é menos comprometida. Que procura flexibilidade acima de tudo.

Mas o que dizem os dados? E o que acontece na prática dentro das empresas?

Neste episódio de O Lado R do Trabalho, Carla Rocha conversa com João Oliveira, Digital Talent Solutions Director da Randstad, e Patrícia Chambel, da DHL Express Portugal, sobre os mitos e as realidades da Geração Z, as novas expectativas dos jovens profissionais e os desafios que as empresas enfrentam para atrair e reter talento.

Ao longo da conversa falamos de propósitos de vida, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, desenvolvimento de carreira, inteligência artificial e da forma como uma nova geração está a transformar o mercado de trabalho.

Neste episódio falamos de:

- Quem é, afinal, a Geração Z;

- Os principais mitos sobre os jovens no mercado de trabalho;

- O que procuram hoje quando escolhem um empregador;

- Salário, propósito, equilíbrio e desenvolvimento profissional;

- O impacto da Inteligência Artificial nas novas gerações;

- Como as empresas podem atrair e reter talento jovem.

O Lado R do Trabalho é um podcast e videocast da Renascença, em parceria com a Randstad, apresentado por Carla Rocha. Um espaço para compreender as grandes transformações do mercado de trabalho, com dados, especialistas e exemplos reais.