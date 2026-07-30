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O Lado R do Trabalho

Episódio 6 - A Geração Z está mesmo a mudar o mundo do trabalho?

Carla Rocha, Ana Marta Domingues (Produção), Ricardo Fortunato (Imagem), Beatriz Martel Garcia (Sonorização)


Mitos, expectativas e talento jovem: afinal, o mercado está preparado para a Geração Z... ou ela já está a mudar as regras?

Episódio 6 - O Lado R do Trabalho - A Geração Z está mesmo a mudar o mundo do trabalho?

Há quem diga que a Geração Z muda demasiado de emprego. Que é menos comprometida. Que procura flexibilidade acima de tudo.

Mas o que dizem os dados? E o que acontece na prática dentro das empresas?

Neste episódio de O Lado R do Trabalho, Carla Rocha conversa com João Oliveira, Digital Talent Solutions Director da Randstad, e Patrícia Chambel, da DHL Express Portugal, sobre os mitos e as realidades da Geração Z, as novas expectativas dos jovens profissionais e os desafios que as empresas enfrentam para atrair e reter talento.

Ao longo da conversa falamos de propósitos de vida, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, desenvolvimento de carreira, inteligência artificial e da forma como uma nova geração está a transformar o mercado de trabalho.

Neste episódio falamos de:
- Quem é, afinal, a Geração Z;
- Os principais mitos sobre os jovens no mercado de trabalho;
- O que procuram hoje quando escolhem um empregador;
- Salário, propósito, equilíbrio e desenvolvimento profissional;
- O impacto da Inteligência Artificial nas novas gerações;
- Como as empresas podem atrair e reter talento jovem.

O Lado R do Trabalho é um podcast e videocast da Renascença, em parceria com a Randstad, apresentado por Carla Rocha. Um espaço para compreender as grandes transformações do mercado de trabalho, com dados, especialistas e exemplos reais.

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