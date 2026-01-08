48k
Rubrica sobre tecnologia com a jornalista Cristina Nascimento para ouvir quinta-feira, às 14h.
Lego entra na era "Smart" com peças e minifiguras inteligentes

48k

Lego entra na era "Smart" com peças e mini-figuras inteligentes

08 jan, 2026 • Cristina Nascimento , João Campelo (sonorização)


Em Las Vegas, no evento de tecnologia Consumer Eletronics Show, a Lego anunciou a novidade que vai chegar a três conjuntos Star Wars. Peças que se ajustam à brincadeira, com luzes e que precisam de ser carregadas.

