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Caderneta de cromos Mundial 2026. Há uma versão virtual... gratuita
18 mai, 2026 • Cristina Nascimento , João Campelo (sonorização)
Colecionadores têm direito a duas carteirinhas diárias gratuitas e existem formas de obter mais saquetas
A caderneta está disponível numa aplicação que pode ser descarregada gratuitamente.
Na app, pode folheada folhear e colar virtualmente um a um os cromos que vai conseguindo.
Os colecionadores podem fazer trocas, com qualquer pessoa no mundo, sem necessidade sequer de trocar mensagens.
Além das duas saquetas virtuais diárias, nas saquetas em papel há também códigos QR que pode digitalizar e que dão direito a mais uma carteirinha virtual.
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