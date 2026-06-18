O leite já estará azedo? "Nariz eletrónico" vai ajudar a avaliar integridade dos alimentos

É uma invenção da Universidade da Califórnia: um nariz eletrónico e inteligente.

A equipa de investigação criou um dispositivo com 16 micro sensores que permitem detetar a presença de gases. Com recurso a inteligência artificial, este "nariz eletrónico" aprende a avaliar a presença de químicos habitualmente associados a comida estragada.

Os investigadores acreditam que, no futuro, este avanço vai poder ajudar os consumidores a controlar a integridade alimentar e a tomar decisões, algumas tão simples como “já passou da validade, mas será que ainda está bom?”.

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Os cientistas fizeram testes com morangos, amoras, bananas e alguns furtos secos, por exemplo. Também conseguiram avaliar se leite, ovos ou bifes de galinha crus se estão mais ou menos frescos ou até se já estariam estragados.

Outro potencial uso deste dispositivo é detetar a presença de alergénios. Os testes foram capazes de identificar quantidades tão pequenas quanto por exemplo 0, 05 gramas de noz.

Já imaginou a diferença que isso pode fazer na vida de alguém que seja muito alérgico a este tipo de produtos?