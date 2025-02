​Será desta, João Félix? Rótulo de "jovem promessa" já lá vai, é tempo de consistência

Em 2019, a época não corria bem ao Benfica. No início de janeiro estava a sete pontos do rival e líder Porto. A intermitência do Benfica era paralela à de um menino que, apesar dos números interessantes, não conseguia ganhar o seu espaço. Bruno Lage foi então promovido a treinador principal e tudo mudou. Para o Benfica e para João Félix. O jovem acabou com 20 golos na temporada, ajudou a conquistar o campeonato nacional e meia Europa queria contratá-lo. Eram apenas 19 anos e um futuro brilhante pela frente. O Atlético de Madrid ganhou o concurso ao acenar com 126 milhões de euros. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “Simeone vai torná-lo completo”, “o modelo de jogo não serve para um virtuoso”... As opiniões divergentes multiplicavam-se. Em demasia, porque tudo na vida de João Félix era (e ainda hoje é) meticulosamente escrutinado, dentro e fora de campo. O presidente do Atlético tentou protegê-lo, e ao seu dinheiro, enquanto pôde, mas o deteriorar da relação com Simeone levou-o à saída. Foram três épocas e meia de qualidade a espaços, mas que não justificaram o valor investido nele.

Seguiu-se o Chelsea. Mais meia época com um início fulgurante, mas em que o balão se esvaziou rápido.

Na praça pública continuavam as perguntas sobre o contexto e se seria o adequado. Primeiro, um Atlético de Simeone muito defensivo. Depois, um Chelsea pouco estável em plena reformulação. Até que surge o Barça. Sentenças a olho nu apontavam os ‘blaugrana’ como o ‘match’ perfeito. Posse de bola, critério, qualidade… Félix, certo? A temporada foi boa, mais uma vez de forma intermitente, e, pelos problemas financeiros ou por outra razão qualquer, o Barça não avançou para a compra em definitivo do jogador. A forma como festejou os golos que marcou em ambas as jornadas da Liga contra o Atlético retiraram-lhe a possibilidade de voltar ao seu clube original. O Chelsea voltou a contratá-lo no início do verão deste ano, mas Maresca cedo mostrou contar com o talento do português apenas para a Conference League. Procuravam-se novos ares e aí surge o Milan e Sérgio Conceição, a quem Félix terá feito um único pedido: “Quero jogar na minha posição”.